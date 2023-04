La morte di Julia Ituma riporta alla memoria quella di Giulia Albini. Ecco chi era

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La polizia di Istanbul ha posto sotto sequestro il telefono cellulare di Julia Ituma, la pallavolista italiana di N… - repubblica : Giulia Albini e Julia Ituma, le pallavoliste morte a Istanbul a distanza di undici anni [di Cosimo Cito] - FabioPetricca2 : RT @PossibileIt: Ci auguriamo che il video che riprende la pallavolista Julia Ituma la sera della sua morte venga immediatamente rimosso da… - navib30 : RT @AndreaPecchia1: I commenti al post per la morte di Julia #Ituma sono da voltastomaco. Ma in Italia non c'è il #razzismo, bisogna sempre… - JeAVRIL93 : RT @lorenzodago: Su @panorama_it usano la foto di un barcone per dare la notizia della morte della pallavolista italiana Julia Ituma. https… -

Leggi ancheItuma trovata morta a Istanbul: la pallavolista italiana aveva 18 anni Non è esclusa al momento nessuna ipotesi anche per ladi Ituma . La 18enne dopo stagioni in A2 era ...Il vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla, esprime il proprio cordoglio e quello di tutta la comunità ecclesiale per ladiItuma, giovane pallavolista della nazionale e della Igor Volley. 'Di fronte allo sgomento per una giovane vita interrotta, si unisce al dolore della famiglia, della società sportiva e ...I media turchi hanno diffuso un video diItuma , l'ultimo prima dellacausata dalla caduta dalla finestra dell'hotel di Istanbul in cui soggiornava con le compagne dell' Igor Novara . La 18enne è stata ripresa dalle telecamere di ...

Julia Ituma, morta la pallavolista dell’Igor Gorgonzola Novara Corriere della Sera

La tragica morte di Julia Ituma riporta alla memoria quella avvenuta nel 2012, sempre in Turchia, di un'altra pallavolista, Giulia Albini, suicidatasi nella notte tra il 28 e il 29 maggio di ...Il sito Haberturk.com ha pubblicato il video della telecamera di sicurezza dell'hotel Burhan Falek Sports Hall di Instanbul, in cui alloggiava la pallavolista 18enne milanese Julia Ituma, in forze all ...