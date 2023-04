La moglie sapeva che l'ex medico l'avvelenava: "Ha taciuto per i figli" (Di giovedì 13 aprile 2023) Secondo il giudice che ha disposto l'arresto dell'ex medico della Virtus Isabella Linsata avrebbe taciuto che il marito l'avvelenava per amore dei figli. L'intercettazione tra l'indagato e l'amante: "Vuole fare analizzare la bottiglia" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 aprile 2023) Secondo il giudice che ha disposto l'arresto dell'exdella Virtus Isabella Linsata avrebbeche il marito l'per amore dei. L'intercettazione tra l'indagato e l'amante: "Vuole fare analizzare la bottiglia"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nicola23453287 : RT @Anna302478978: Soumahoro- ex dipendente: noi senza stipendio e cibo, moglie e suocera tutte griffate. E LUI SAPEVA TUTTO POI SAREMMO N… - andreastoolbox : Medico arrestato a Bologna, l'amica della moglie: «Sapeva che il marito la drogava ma non voleva lasciarlo» - Open… - TheQues28968659 : RT @Anna302478978: Soumahoro- ex dipendente: noi senza stipendio e cibo, moglie e suocera tutte griffate. E LUI SAPEVA TUTTO POI SAREMMO N… - Toniapatty : RT @SecolodItalia1: Soumahoro, ex dipendente: noi senza stipendio e cibo, moglie e suocera tutte griffate. E lui sapeva tutto - PAOLO30158591 : RT @Anna302478978: Soumahoro- ex dipendente: noi senza stipendio e cibo, moglie e suocera tutte griffate. E LUI SAPEVA TUTTO POI SAREMMO N… -