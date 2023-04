La moda torna a credere negli spazi retail innovativi o dal fascino retrò (Di giovedì 13 aprile 2023) Le aziende di moda e del lusso tornano a investire in nuove aperture di spazi fisici preparati da architetti e interior designer per accogliere, oltre alle vendite, altri eventi immersivi che approfondiscono il legame con la propria community. Questi format di fashion retail versatili, dove il cliente fa una vera e propria esperienza, al tempo stesso sentendosi a proprio agio, vivono in diverse cornici scenografiche, alcune storiche e site in prestigiosi edifici, altre avvolte da una atmosfera industriale e brutalista o da concept innovativi che guardano al futuro. La maggior parte stanno nel cuore degli eleganti quartieri centrali di Milano e Roma, scelti anche dai paladini delle comunità B Corp attenti a raggiungere i loro alti standard sostenibili, e si amplifica anche l’offerta di shopping verso le ... Leggi su panorama (Di giovedì 13 aprile 2023) Le aziende die del lussono a investire in nuove aperture difisici preparati da architetti e interior designer per accogliere, oltre alle vendite, altri eventi immersivi che approfondiscono il legame con la propria community. Questi format di fashionversatili, dove il cliente fa una vera e propria esperienza, al tempo stesso sentendosi a proprio agio, vivono in diverse cornici scenografiche, alcune storiche e site in prestigiosi edifici, altre avvolte da una atmosfera industriale e brutalista o da conceptche guardano al futuro. La maggior parte stanno nel cuore degli eleganti quartieri centrali di Milano e Roma, scelti anche dai paladini delle comunità B Corp attenti a raggiungere i loro alti standard sostenibili, e si amplifica anche l’offerta di shopping verso le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qualunque15 : @Peter_Italy Quindi tutto sto casino per tornare al 1939? Aveva ragione paperon de Paperoni, inutile cambiarsi d’ab… - duca1072 : RT @Monica_St911: Oggi è mercoledì ?? stasera torna Sole ?? in tv Carichi per divertirci insieme te con la tua ironia ???? alle prese con la… - _Overgron_ : RT @Monica_St911: Oggi è mercoledì ?? stasera torna Sole ?? in tv Carichi per divertirci insieme te con la tua ironia ???? alle prese con la… - laclaa__ : RT @Monica_St911: Oggi è mercoledì ?? stasera torna Sole ?? in tv Carichi per divertirci insieme te con la tua ironia ???? alle prese con la… - NonMiAvreteMai5 : @NoteDiRachele @DanielaRuffino2 Oramai vale tutto, quando la confusione regna sovrana, torna di moda il vecchio Joe… -