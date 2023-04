La metamorfosi di Jannik Sinner | 84% di punti a rete con Hurkacz su 25 tentativi Un gioco che evolve

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 aprile 2023) Lavoro in corso.prosegue nella sua marcia a Montecarlo, sede del Masters1000 di scena questa settimana sulla terra rossa del Principato. Nonostante non avesse una grande affinità con la superficie, visto quanto accaduto nella sua prima uscita contro l’argentino Diego Schwartzman,è riuscito a piegare il n.13 del mondo, Hubert, sullo score di 3-6 7-6 (6) 6-1, annullando una palla match nel secondo parziale e venendo fuori alla distanza. Una vittoria da grande giocatore quella dell’altoatesino che ha saputo trovare le soluzioni, quindici dopo quindici, aloffensivo del polacco, assai centrato quest’oggi, come dimostrano i 15 ace. Bravoa mettere in difficoltà il proprio avversario, mettendo sul campo grande aggressività nella risposta alla ...