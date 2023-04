La memoria corta delle donne Pd (Di giovedì 13 aprile 2023) Giù le mani sporche dal Pd, ci sto. Ma giù anche dagli alpini. Il Pd emiliano è in subbuglio dopo che, a effetto ritardato, è scoppiato il caso della ragazza violentata alla Festa dell’Unità. Basta strumentalizzare e infangare, che centriamo noi, tuona il segretario di Bologna ricordando che gli organizzatori, cioè loro, avevano messo in campo tutte le misure di sicurezza e controllo possibili e immaginabili. Il discorso non fa una piega, che c’entra il Pd se un maniaco sessuale purtroppo lasciato a piede libero violenta una ragazza durante la festa dell’Unità? https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/As-Np-1-4.mp4 O meglio, il discorso non farebbe una piega se proprio il Pd emiliano, poco più di un anno fa, non si fosse scagliato a testa bassa e con violenza contro gli alpini al cui raduno nazionale a Rimini si erano verificati un paio di casi, per la verità ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 13 aprile 2023) Giù le mani sporche dal Pd, ci sto. Ma giù anche dagli alpini. Il Pd emiliano è in subbuglio dopo che, a effetto ritardato, è scoppiato il caso della ragazza violentata alla Festa dell’Unità. Basta strumentalizzare e infangare, che centriamo noi, tuona il segretario di Bologna ricordando che gli organizzatori, cioè loro, avevano messo in campo tutte le misure di sicurezza e controllo possibili e immaginabili. Il discorso non fa una piega, che c’entra il Pd se un maniaco sessuale purtroppo lasciato a piede libero violenta una ragazza durante la festa dell’Unità? https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/As-Np-1-4.mp4 O meglio, il discorso non farebbe una piega se proprio il Pd emiliano, poco più di un anno fa, non si fosse scagliato a testa bassa e con violenza contro gli alpini al cui raduno nazionale a Rimini si erano verificati un paio di casi, per la verità ...

