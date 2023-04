La maestra sospesa ricorre al giudice del lavoro. Valditara: «Il nostro potere è solo ispettivo» (Di giovedì 13 aprile 2023) Sarà un giudice a decidere sulla sospensione dal lavoro (e sulla riduzione dello stipendio) di Marisa Francescangeli, la 58enne maestra di San Vero in Milis balzata agli onori delle cronache per aver fatto recitare una preghiera ai propri alunni. Questa mattina, infatti, l’insegnante ha depositato al Tribunale del lavoro di Oristano il ricorso contro il provvedimento adottato dal dirigente scolastico. La Francescangeli segue tre diverse classi, una quarta e due terze. Il provvedimento di sospensione (20 giorni) è scattato dopo che l’insegnante aveva fatto realizzare agli alunni un piccolo rosario con dieci perline a forma di braccialetto e dopo aver recitato insieme ai piccoli un’Ave Maria e il Padre nostro. A decidere sul ricorso della maestra sarà il Tribunale di Oristano È accaduto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 aprile 2023) Sarà una decidere sulla sospensione dal(e sulla riduzione dello stipendio) di Marisa Francescangeli, la 58ennedi San Vero in Milis balzata agli onori delle cronache per aver fatto recitare una preghiera ai propri alunni. Questa mattina, infatti, l’insegnante ha depositato al Tribunale deldi Oristano il ricorso contro il provvedimento adottato dal dirigente scolastico. La Francescangeli segue tre diverse classi, una quarta e due terze. Il provvedimento di sospensione (20 giorni) è scattato dopo che l’insegnante aveva fatto realizzare agli alunni un piccolo rosario con dieci perline a forma di braccialetto e dopo aver recitato insieme ai piccoli un’Ave Maria e il Padre. A decidere sul ricorso dellasarà il Tribunale di Oristano È accaduto ...

