"La Juventus rischia la Serie B": Stagliano, ex proc. Figc a Tv Play (Di giovedì 13 aprile 2023) Il legale Mario Stagliano ha spiegato la situazione della Juventus, in vista del 19 aprile con il pronunciamento da parte del Collegio di Garanzia dello Sport. Al canale di 'Twitch', 'TvPlay CMIT', ha rilasciato quest'oggi un'approfondita intervista Mario Stagliano, avvocato ed ex vice capo dell'ufficio indagini della Figc. Lo scopo è stato quello di chiarire gli scenari Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

