La Juve vince | ma è dramma-Szczesny | Malore | poi le lacrime choc

(Di giovedì 13 aprile 2023) Lantus supera lo Sporting Lisbona nei quarti di finale di Europa League grazie a un gol di Gatti. Un 1-0 con i portoghesi che lascia però aperto il discorso qualificazione per il ritorno. Ma di fatto la serata dellaè stata segnata da un episodio che ha riguardato il portiere. Sul finire del primo tempo, l'estremo difensore dellantus ha chiesto il cambio. Prima un dolore al petto, poi il gioco che si ferma. Momenti di tensione e di ansia per il portire bianconero classe 1990 che è uno dei pilastri inamovibili della squadra di Allegri. Dopo qualche istante la decisione di lasciare il campo tra le. Un lungo applauso dello Stadium ha accompagnato l'uscita diche non è riuscito a trattenere le. Al suo posto tra i pali ...

Insomma: la Juve tutta difesa e ripartenze sarà anche brutta, ma funziona e vince. E questo è l'importante. JUVENEWS.EU - Testata giornalistica autorizzazione tribunale di Roma numero 260 del ...La Juventus con lo Sporting Lisbona nel primo quarto di Europa League vince in casa di misura. Apprensione per Szczesny costretto a lasciare il campo per alcune palpitazioni. I padroni di casa partono ...