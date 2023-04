La guida per pulire le vostre scarpe scamosciate da qualsiasi macchia (Di giovedì 13 aprile 2023) Sin dalla notte dei tempi, esiste uno strano tabù sulle scarpe di camoscio e su come pulirle. Che si tratti di un paio di Chelsea boots, mocassini, Oxford o di sneaker, se dite a qualcuno che le vostre scarpe sono in pelle scamosciata, ripeterà il solito luogo comune: «Oh, pelle scamosciata… stai attento a non sporcarle!», oppure: «Perché hai scelto di indossare del camoscio?». Primo: fatti i fatti tuoi che campi cent’anni. Secondo: il camoscio è tra i materiali più solidi tra gli standard dell'abbigliamento maschile. Inoltre, non è vero che non si possa pulire. Si può, eccome. Se siete il tipo di persona con troppa paura di tirare fuori le scarpe dalla scatola; se avete voglia di dare loro un po' di attenzioni particolari o, più semplicemente, avete appena avuto un incidente e pensate che sia tutto ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 13 aprile 2023) Sin dalla notte dei tempi, esiste uno strano tabù sulledi camoscio e su come pulirle. Che si tratti di un paio di Chelsea boots, mocassini, Oxford o di sneaker, se dite a qualcuno che lesono in pelle scamosciata, ripeterà il solito luogo comune: «Oh, pelle scamosciata… stai attento a non sporcarle!», oppure: «Perché hai scelto di indossare del camoscio?». Primo: fatti i fatti tuoi che campi cent’anni. Secondo: il camoscio è tra i materiali più solidi tra gli standard dell'abbigliamento maschile. Inoltre, non è vero che non si possa. Si può, eccome. Se siete il tipo di persona con troppa paura di tirare fuori ledalla scatola; se avete voglia di dare loro un po' di attenzioni particolari o, più semplicemente, avete appena avuto un incidente e pensate che sia tutto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gspazianitesta : Oggi mancava la dichiarazione del Sindaco che guida la lotta agli affitti brevi. Il cui Comune - oltre ad avere una… - fanpage : Una professoressa di Educazione artistica in pensione è stata multata. Secondo gli agenti della polizia locale, sta… - CardRavasi : La gente spesso non ha fiducia nelle classi politiche e dirigenti perché vede la sola corsa all'interesse personale… - antoniocaperna : VIVERE CON IL DIABETE, DAL BAMBINO GESU’ UNA GUIDA COMPLETA PER LE FAMIGLIE - dermanewsok : VIVERE CON IL DIABETE, DAL BAMBINO GESU’ UNA GUIDA COMPLETA PER LE FAMIGLIE -