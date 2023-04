La giustiziera senza nome: Sky svela la data di uscita della nuova serie western (Di giovedì 13 aprile 2023) Sky ha appena svelato la data di uscita ufficiale de La giustiziera senza nome, un nuovo western al femminile, atipico e rivoluzionario. Le note delle canzoni di un jukebox, il ritmo della vita di una cittadina del Montana e il suono dei nomi sulla black list di una misteriosa assassina sono gli ingredienti della nuova serie La giustiziera senza nome, di cui Sky ha recentemente svelato la data di uscita dopo la presentazione in anteprima mondiale che ha avuto luogo presso il Sundance Film Festival 2022. Scritta e creata da Michael Polish (Twin Falls Idaho) questo atipico western al ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 aprile 2023) Sky ha appenato ladiufficiale de La, un nuovoal femminile, atipico e rivoluzionario. Le note delle canzoni di un jukebox, il ritmovita di una cittadina del Montana e il suono dei nomi sulla black list di una misteriosa assassina sono gli ingredientiLa, di cui Sky ha recentementeto ladidopo la presentazione in anteprima mondiale che ha avuto luogo presso il Sundance Film Festival 2022. Scritta e creata da Michael Polish (Twin Falls Idaho) questo atipicoal ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaOdinson : La Giustiziera Senza Nome con Kate Bosworth in arrivo su Sky e in streaming su NOW dal 14 aprile -… - SkyTG24 : La Giustiziera Senza Nome, la serie tv arriva su Sky - Teleblogmag : Un western al femminile, atipico e rivoluzionario. #Ascoltitv - compgirodivite : «La giustiziera senza nome», la serie western con Kate Bosworth a caccia di vendetta - Italia_Notizie : «La giustiziera senza nome», la serie western con Kate Bosworth a caccia di vendetta -