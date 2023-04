La giocata di Diaz e i gialli ad Anguissa. Gli highlights

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #MilanNapoli La giocata di Diaz vale l'abbonamento a Prime: chiamiamolo Amazon Brahim. - Cucciolina96251 : RT @gippu1: #MilanNapoli La giocata di Diaz vale l'abbonamento a Prime: chiamiamolo Amazon Brahim. - _il_rossonero : RT @gippu1: #MilanNapoli La giocata di Diaz vale l'abbonamento a Prime: chiamiamolo Amazon Brahim. - Milan1899Djoko : @espertheo ha fatto pure cambi offensivi? per altro abbiamo subito un contropiede perchè provavamo il 2 a 0! Rebi… - mcerrato72 : @JulianRoss79 L’errore enorme lo fanno i due giocatori che si fanno saltare da Diaz, li uno dei due deve spendere u… -

La sintesi di Milan - Napoli con il gol di Bennacer, le occasioni del Napoli e gli episodi contestati. Guarda il meglio dell'andata dei quarti di ...Il trequartista di proprietà del Real Madrid ancora una volta decisivo: come a Napoli nel 4 - 0 in campionato, anche in Champions unarisolve ...Laè al 40esimo quando Brahim si beve letteralmente 2 giocatori del Napoli in mezzo al ... primo tempo giocato alla pari e sbloccato da una magia della coppia- Bennacer. Secondo tempo con ...

Milan-Napoli 1-0: decide Bennacer, primo round ai rossoneri Goal.com

"Il risultato è frutto di una giocata singola, prima quella di Brahim Diaz e poi il tiro di Bennacer. Ma l'equilibrio ha regnato"… Leggi ...Il fantasista spagnolo MVP di Milan-Napoli: “Sono contento per il premio ma ancor di più per il risultato positivo in vista del ritorno” “Abbiamo giocato davvero molto bene” ha detto Brahim Diaz dopo ...