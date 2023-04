La Gen Z dice no al sesso: vi spieghiamo il trend #Celibacy di TikTok (Di giovedì 13 aprile 2023) Ultimamente ci sembrava che il movimento di sex positivity stesse prendendo sempre più piede. Effettivamente, gli atteggiamenti e le norme culturali intorno alla sessualità sono leggermente cambiate, promuovendo il riconoscimento della sessualità (nelle innumerevoli forme di espressione) come parte naturale e sana dell’esperienza umana. Inoltre, in un momento storico in cui gli appuntamenti sono disponibili con il semplice tocco di uno schermo, ci si aspettava un aumento del divertimento. Ma, a quanto pare, anche il celibato sta vivendo un momento di proliferazione su Instagram e TikTok, dove viene pubblicizzano come l’ultima pratica di salute e consapevolezza interiore. Nel bel mezzo della sessualità dilagante ritratta nei media e nell’industria dell’intrattenimento – vi basta pensare alle scene bollenti onnipresenti su Netflix – e stufe di relazioni “disumanizzanti” ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 aprile 2023) Ultimamente ci sembrava che il movimento di sex positivity stesse prendendo sempre più piede. Effettivamente, gli atteggiamenti e le norme culturali intorno alla sessualità sono leggermente cambiate, promuovendo il riconoscimento della sessualità (nelle innumerevoli forme di espressione) come parte naturale e sana dell’esperienza umana. Inoltre, in un momento storico in cui gli appuntamenti sono disponibili con il semplice tocco di uno schermo, ci si aspettava un aumento del divertimento. Ma, a quanto pare, anche il celibato sta vivendo un momento di proliferazione su Instagram e, dove viene pubblicizzano come l’ultima pratica di salute e consapevolezza interiore. Nel bel mezzo della sessualità dilagante ritratta nei media e nell’industria dell’intrattenimento – vi basta pensare alle scene bollenti onnipresenti su Netflix – e stufe di relazioni “disumanizzanti” ...

