La Fornace | ad Agropoli ‘Incontri tra arte | cultura e solidarietà’

(Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDal 15 al 30 aprile 2023 presso Ladisi terrà l’esposizione personale di Roberto Bellucci “Incontri trae solidarietà”. Il 15 aprile è in programma l’inaugurazione, a cui pciperanno il Sindaco diRoberto Antonio Mutalipassi, il Consigliere Delegato allaFrancesco Crispino, l’Associazione Aisha Foundation dott. Giulio Carotenuto, il Prof. Vincenzo Pepe Presidente Onorario Fondazione Giambattista Vico Ordinario Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Giuseppe Pascale Presidente Lions Club Castellabate “Cilento Antico”. Durante l’evento si terranno presentazioni giornaliere dei libri di diversi autori: “Il silenzio delle donne”, di Eugenio Alaio, “Storie di un curioso ...

Un programma ricco e varigato che prenderà il via dal 15 aprile e dove fino al 30 aprile 2023, presso La Fornace di Agropoli si terrà l'esposizione personale di Roberto Bellucci 'Incontri tra arte, cultura e solidarietà'.

