(Di giovedì 13 aprile 2023) Il parlamento della, controllato dai repubblicani, ha approvato il divieto diseidi, una vittoria politica chiave per il governatore Ron DeSantis in vista ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aletheia_1809 : La guerra dei diritti... #ANSA #Florida #Aborto -

Il parlamento della, controllato dai repubblicani, ha approvato il divieto di aborto dopo sei settimane di gravidanza, una vittoria politica chiave per il governatore Ron DeSantis in vista della sua attesa ...... dove il deputato repubblicano dellaGreg Steube ha presentato un emendamento al titolo IX ... da una lato sila discriminazione diretta, dall'altra si lascia una porta aperta laddove le ...In Tennessee stop alla legge chele esibizioni delle drag queen, incontinua la crociata contro gay e ...

La Florida vieta l'aborto dopo sei settimane di gravidanza - Ultima Ora Agenzia ANSA

(ANSA) - WASHINGTON, 13 APR - Il parlamento della Florida, controllato dai repubblicani ... anche attraverso i tentativi di vietare l'aborto a livello nazionale. Il presidente Joe Biden e la sua ...L'ex presidente è a New York: le riunioni con i consiglieri e il team legale, la notte alla Trump Tower, le accuse al procuratore e a Joe Biden dal ...