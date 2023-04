La Florida finisce sott'acqua e l'uomo nuota tra le auto: immagini assurde (Di giovedì 13 aprile 2023) Stanno facendo il giro del web le immagini che riprendono un uomo intento a nuotare tra le macchine in una delle principali strade di Fort Lauderdale, in Florida, finita letteralmente sott'acqua dopo la violenta tempesta tropicale che ha colpito la parte Sud dello Stato. Raffiche di vento, temporali e forti piogge che hanno causato allagamenti e disagi. Chiuso l'aeroporto internazionale di Fort Lauderdale mentre è stata emessa un'allerta allagamenti per la conte di Broward dove sono caduti oltre 30 centimetri d'acqua in porche ore. Leggi su iltempo (Di giovedì 13 aprile 2023) Stanno facendo il giro del web leche riprendono unintento are tra le macchine in una delle principali strade di Fort Lauderdale, in, finita letteralmentedopo la violenta tempesta tropicale che ha colpito la parte Sud dello Stato. Raffiche di vento, temporali e forti piogge che hanno causato allagamenti e disagi. Chiuso l'aeroporto internazionale di Fort Lauderdale mentre è stata emessa un'allerta allagamenti per la conte di Broward dove sono caduti oltre 30 centimetri d'in porche ore.

