La Fiorentina ipoteca le semifinali di Conference League: 4-1 in casa del Lech Poznan (Di giovedì 13 aprile 2023) La Fiorentina ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali della Conference League. I viola si sono imposti con un sonoro 4-1 sul campo del Lech Poznan e settimana prossima potranno amministrare la situazione di fronte al proprio pubblico. La compagine toscana è passata in vantaggio al 4? con Cabral, ma i padroni di casa sono riusciti a pareggiare i conti al 20? con la rete di Velde. La Fiorentina ha alzato il ritmo e nel finale del primo tempo è tornata in vantaggio grazie a Gonzalez (2-1 al 41?). Nella ripresa, nel giro di cinque minuti, sono arrivati i due gol che hanno indirizzato la qualificazione: Bonaventura e Ikone fanno sognare in grande. L'eventuale semifinale sarebbe contro la vincente del confronto tra ...

