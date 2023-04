La fiducia del Milan, i rimpianti del Napoli (Di giovedì 13 aprile 2023) Al venticinquesimo minuto il Napoli è pronto ad attaccare l’area avversaria dopo una lunga ed elaborata azione piena di rotazioni. Il pallone si trova sulla fascia sinistra, ai piedi di Mario Rui, mentre Kvaratskhelia, Elmas e Zielinski entrano dentro. Il terzino portoghese serve Zielinski con una tagliente palla all’indietro verso il limite dell’area; quest’ultimo gioca direttamente di prima cercando, probabilmente, Kvaratskhelia, forse con l’intento di suggerire una triangolazione. La palla viene però intercettata da Tomori, e il Milan riesce a uscire dall’area solo dopo una ulteriore “torre” di testa di Krunic verso Tonali, che scavalca Di Lorenzo e indirizza il pallone verso Leao. Dopo aver accennato di andare incontro al pallone, Leao arresta la sua corsa e attende che la sfera gli arrivi addosso, Rrahmani sembra in controllo, ma accade uno di ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 13 aprile 2023) Al venticinquesimo minuto ilè pronto ad attaccare l’area avversaria dopo una lunga ed elaborata azione piena di rotazioni. Il pallone si trova sulla fascia sinistra, ai piedi di Mario Rui, mentre Kvaratskhelia, Elmas e Zielinski entrano dentro. Il terzino portoghese serve Zielinski con una tagliente palla all’indietro verso il limite dell’area; quest’ultimo gioca direttamente di prima cercando, probabilmente, Kvaratskhelia, forse con l’intento di suggerire una triangolazione. La palla viene però intercettata da Tomori, e ilriesce a uscire dall’area solo dopo una ulteriore “torre” di testa di Krunic verso Tonali, che scavalca Di Lorenzo e indirizza il pallone verso Leao. Dopo aver accennato di andare incontro al pallone, Leao arresta la sua corsa e attende che la sfera gli arrivi addosso, Rrahmani sembra in controllo, ma accade uno di ...

