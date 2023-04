La Dia: 'La guerra in Ucraina rischia di alimentare il mercato nero delle armi' (Di giovedì 13 aprile 2023) guerra in Ucraina e, come effetto collaterale, il rischio che il super - market delle armi faccia sì che qualcosa finisca nelle mani di criminali e trafficanti e un'altra (magari non ora) andrà ad ... Leggi su globalist (Di giovedì 13 aprile 2023)ine, come effetto collaterale, il rischio che il super - marketfaccia sì che qualcosa finisca nelle mani di criminali e trafficanti e un'altra (magari non ora) andrà ad ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - masopigna : @mentecritica @mentecritica le vorrei chiedere, se mi leggerà e vorrà rispondere, un consiglio di lettura. un lib… - Sonluka12 : @F41067826 @Piu_Europa Guardi che di filmati artefatti ne abbiamo ormai visti a bizzeffe. Non è il primo e non sarà… - monfeliangelo : @GiorgiaMeloni Notizia recentissima Cara Signora Macron ha affermato con la solita tracotanza Noi, inteso come Fran… - venezian9 : @maanche16606518 @25O319 @Ernesto53679046 Devi essere un povero frustrato i tuoi tweet non li caga nessuno, e te cr… -