“La Dia a casa di Giletti”, cosa sta succedendo dopo la sospensione di Non è l’Arena: pesanti accuse (Di giovedì 13 aprile 2023) La notizia della sospensione di Non è l’Arena di Massimo Giletti da parte de La7, ha irrimediabilmente fatto il giro delle redazioni, compresa l’indiscrezione relativa a presunte perquisizioni della Dia a casa del conduttore o nella sede della redazione di Non è l’Arena. Indiscrezione che, sottolinea Open, non troverebbe conferma ma che invece Dagospia darebbe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 13 aprile 2023) La notizia delladi Non èdi Massimoda parte de La7, ha irrimediabilmente fatto il giro delle redazioni, compresa l’indiscrezione relativa a presunte perquisizioni della Dia adel conduttore o nella sede della redazione di Non è. Indiscrezione che, sottolinea Open, non troverebbe conferma ma che invece Dagospia darebbe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giusev76 : RT @omarsivori: La7 chiude Non è l'Arena. Ad Affari la conferma delle indagini sulle rivelazioni di Baiardo a Giletti - - omarsivori : La7 chiude Non è l'Arena. Ad Affari la conferma delle indagini sulle rivelazioni di Baiardo a Giletti -… - omarsivori : Aperta un'inchiesta sulle rivelazioni di Baiardo a GilettiAd Affaritaliani la conferma delle operazioni sul caso - Lucky61mass : La7 chiude Non è l'Arena. Ad Affari la conferma delle indagini sulle rivelazioni di Baiardo a Giletti -… - gfbagnale : @MisssFreedom Il programma è stato chiuso perché Gilletti ha in casa la DIA che effettua perquisizione a seguito di… -