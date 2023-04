La costellazione satellitare Iride prende vita. Assegnati i contratti (Di giovedì 13 aprile 2023) “Oggi diamo realtà al progetto Iride, un risultato che è il primo dei traguardi stabiliti dal Pnrr: l’invito ora è di lavorare con costanza e con il massimo impegno affinché l‘Italia possa usufruire della costellazione Iride dal 2026”. Così è intervenuto, in occasione della Giornata del volo spaziale, il ministro delle Imprese e made in Italy con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso, nel corso dell’evento di presentazione delle imprese che realizzeranno il progetto Iride, che si è tenuto presso il Centro europeo per l’osservazione della Terra (Esrin) dell’Agenzia spaziale europea (Esa) di Frascati. Con un budget complessivo di circa 1,1 miliardi di euro, la costellazione satellitare, che rappresenterà il più importante programma satellitare per ... Leggi su formiche (Di giovedì 13 aprile 2023) “Oggi diamo realtà al progetto, un risultato che è il primo dei traguardi stabiliti dal Pnrr: l’invito ora è di lavorare con costanza e con il massimo impegno affinché l‘Italia possa usufruire delladal 2026”. Così è intervenuto, in occasione della Giornata del volo spaziale, il ministro delle Imprese e made in Italy con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso, nel corso dell’evento di presentazione delle imprese che realizzeranno il progetto, che si è tenuto presso il Centro europeo per l’osservazione della Terra (Esrin) dell’Agenzia spaziale europea (Esa) di Frascati. Con un budget complessivo di circa 1,1 miliardi di euro, la, che rappresenterà il più importante programmaper ...

