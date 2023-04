La Corea del Nord lancia un missile balistico verso il Mar del Giappone | Tokyo fa scattare l' evacuazione nell' Hokkaido

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Missile dalla Nord Corea verso il mar del Giappone. Appello ai residenti nell'Hokkaido: 'Riparatevi' - IvoAyrton : RT @agambella: Nella notte italiana la Corea del Nord ha testato un missile intercontinentale allertando i sistemi di difesa del Giappone e… - Roseinfiore : RT @Corriere: Dalla Nord Corea lanciato un missile verso il mar del Giappone. «Trovate riparo». Allarme rientrato - Bianca34874951 : RT @SkyTG24: La Corea del Nord lancia un missile balistico, paura in Giappone - AncoraFischia : #CoreadelNord, nuove tensioni con gli #Usa e Pyongyang aumenta l’arsenale missilistico -

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo LaNord ha lanciato un nuovo missile balistico, facendo scattare l'allarme nella penisola di Hokkaido, nel nordGiappone, dove ai residenti è stato ordinato di mettersi al riparo. L'allerta ...Il leader dellaNord, Kim Jong - un, aveva dichiarato lunedì che il Paese rafforzerà il proprio arsenale nucleare in maniera più 'pratica e offensiva', in occasione di un incontro con alti ...LaSud, da quel che si scopre, era riluttante a fornire armi agli ucraini, perché armare un Paese in guerra è contro la sua legge. Abbiamo appreso dai documenti quante e quali pressioni ...

StrettoWeb La Corea del Nord ha lanciato oggi un nuovo tipo di missile balistico, “forse a combustibile solido“. Lo ha reso noto l’esercito della Corea del Sud. Si tratta di una tecnologia che è da te ...Ennesimo lancio di un ordigno dei nordcoreani verso il Mar del Giappone, che costringe Tokyo ad allarmare i suoi cittadini. Washington stigmatizza il test ...