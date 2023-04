La Corea del Nord lancia un missile balistico non identificato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Missile dalla Nord Corea verso il mar del Giappone. Appello ai residenti nell'Hokkaido: 'Riparatevi' - Corriere : Dalla Nord Corea lanciato un missile verso il mar del Giappone. «Trovate riparo». Allarme rientrato - Giusepp34637041 : Missile balistico dalla Corea del Nord: diramata l'allerta in Giappone - donadon_a : Certo che l'America sotto questa amministrazione Biden è riuscita a portarci sull'orlo della terza guerra mondiale,… - Lukyluke311 : RT @agambella: Nella notte italiana la Corea del Nord ha testato un missile intercontinentale allertando i sistemi di difesa del Giappone e… -

I documenti trapelati hanno messo a nudo i segreti sui preparativi dell'Ucraina per una controffensiva primaverile, lo spionaggio degli Stati Uniti su alleati come Ucraina,Sud e Israele e ...I documenti trapelati hanno messo a nudo i segreti sui preparativi dell'Ucraina per una controffensiva primaverile, lo spionaggio degli Stati Uniti su alleati come Ucraina,Sud e Israele e ...I documenti trapelati hanno messo a nudo i segreti sui preparativi dell'Ucraina per una controffensiva primaverile , lo spionaggio degli Stati Uniti su alleati come Ucraina,Sud e Israele e ...

(Teleborsa) - La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico verso il Mare Orientale, noto anche come Mare del Giappone, facendo scattare l'allarme nella penisola di Hokkaido. L'esercito della Cor ...che è atterrato nelle acque tra la penisola coreana e il Giappone. Tokyo ha presentato una “forte protesta” dopo i timori che l’arma potesse atterrare nella sua isola settentrionale di Hokkaido, dove ...