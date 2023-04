La confessione di Del Piero: “Tutti odiano la Juventus in Italia” (Di giovedì 13 aprile 2023) Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, ha commentato la difficile situazione che sta attraversando la squadra bianconera a causa degli scandali fuori dal campo. In un’intervista rilasciata alla CBS, Alessandro Del Piero ha affermato che, nonostante le possibili restituzioni dei 15 punti di penalizzazione, ci sono ancora due fattori da considerare alla fine della stagione. Del Piero ha sottolineato che in Italia Tutti odiano la Juve, ma che la decisione di penalizzarla in questo modo a metà della stagione non è giusta nemmeno per le altre squadre. Secondo l’ex calciatore, sarebbe stato meglio prendere una decisione alla fine del campionato, senza influenzare la classifica durante il torneo. “Ci sono delle possibilità che vengano ridati indietro i 15 punti, ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 13 aprile 2023) Alessandro Del, ex capitano della, ha commentato la difficile situazione che sta attraversando la squadra bianconera a causa degli scandali fuori dal campo. In un’intervista rilasciata alla CBS, Alessandro Delha affermato che, nonostante le possibili restituzioni dei 15 punti di penalizzazione, ci sono ancora due fattori da considerare alla fine della stagione. Delha sottolineato che inla Juve, ma che la decisione di penalizzarla in questo modo a metà della stagione non è giusta nemmeno per le altre squadre. Secondo l’ex calciatore, sarebbe stato meglio prendere una decisione alla fine del campionato, senza influenzare la classifica durante il torneo. “Ci sono delle possibilità che vengano ridati indietro i 15 punti, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 60_cla : RT @direzioneprc: Grazie a Renzi ci ritroviamo La Russa presidente del Senato. Grazie Calenda per la tardiva confessione ?? Firma la petizi… - napolipiucom : La confessione di Del Piero: 'Tutti odiano la Juventus in Italia' #Calciopoli #delpiero #Juventus #penalizzazione… - Prcanzio : RT @direzioneprc: Grazie a Renzi ci ritroviamo La Russa presidente del Senato. Grazie Calenda per la tardiva confessione ?? Firma la petizi… - IllescasSan : RT @direzioneprc: Grazie a Renzi ci ritroviamo La Russa presidente del Senato. Grazie Calenda per la tardiva confessione ?? Firma la petizi… - direzioneprc : Grazie a Renzi ci ritroviamo La Russa presidente del Senato. Grazie Calenda per la tardiva confessione ?? Firma la… -