La compagna di Matteo Messina Denaro è stata arrestata Indagata la figlia della donna

(Di giovedì 13 aprile 2023) Èarreper favoreggiamento e procurata inosservanza di pena - aggravati dall'aver agevolato Cosa nostra - Laura Bonafede, maestra edello storico boss di Campobello di Mazara, Leonardo Bonafede, che per anni sarebbeladi. Lafarebbe quindi parterete di complici che ha protetto l'ex capomafia durante la sua lunghissima latitanza. L'inchiesta ècoordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, dall'aggiunto Paolo Guido e dal pmDda Gianluca de Leo. Risultaper gli stessi reati anche Martina Gentile,di Laura Bonafede. Per lei la Procura aveva ...

La compagna di Matteo Messina Denaro è stata arrestata Sky Tg24

Si tratta di Laura Bonafede, figlia del boss di Campobello di Mazara Leonardo Bonafede. Le accuse sono di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena, aggravati dall'aver agevolato Cosa Nostra ...Si incontravano al "tugurio" e al "limoneto". Indagata anche la figlia di Laura Bonafede, ma la sua richiesta di arresto è stata respinta ...