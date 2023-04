La chimera: prime foto del film di Alice Rohrwacher in concorso a Cannes 2023 (Di giovedì 13 aprile 2023) Le prime foto del nuovo film di Alice Rohrwacher, La chimera, ambientato nel mondo dei tombaroli, che sarà presentato in concorso a Cannes 2023. Diffuse le prime foto de La chimera, nuovo film scritto e diretto da Alice Rohrwacher stato selezionato per il concorso Internazionale della selezione ufficiale al 76. Festival di Cannes 2023. La regista, candidata all'Oscar, torna in concorso alla Croisette dopo Lazzaro Felice (Migliore Sceneggiatura 2018) e Le Meraviglie (Gran Premio della Giuria 2014) "Sono così felice e onorata di tornare in concorso al ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 aprile 2023) Ledel nuovodi, La, ambientato nel mondo dei tombaroli, che sarà presentato in. Diffuse lede La, nuovoscritto e diretto dastato selezionato per ilInternazionale della selezione ufficiale al 76. Festival di. La regista, candidata all'Oscar, torna inalla Croisette dopo Lazzaro Felice (Migliore Sceneggiatura 2018) e Le Meraviglie (Gran Premio della Giuria 2014) "Sono così felice e onorata di tornare inal ...

