L' equo compenso è legge. Ecco cosa cambia (Di giovedì 13 aprile 2023) Nel primo articolo sono disponibili le indicazioni per stabilire l'equo compenso, come riportato in Gazzetta Ufficiale eccezione fatta per gli avvocati dove le indicazioni sono diverse. Per tutti gli ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 aprile 2023) Nel primo articolo sono disponibili le indicazioni per stabilire l', come riportato in Gazzetta Ufficiale eccezione fatta per gli avvocati dove le indicazioni sono diverse. Per tutti gli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : ? Equo compenso per le attività professionali: una battaglia storica della Lega diventata finalmente legge. Un corr… - Montecitorio : La Camera ha approvato la proposta di legge Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professional… - Radio1Rai : Meloni: '#Nomine frutto di valutazione delle competenze e non delle appartenenze'. Maggioranza soddisfatta anche pe… - giuliana1655 : RT @SecolodItalia1: L’equo compenso è legge. Meloni: “Finalmente dignità e giustizia ai liberi professionisti” - fulvietta64 : RT @confundustria: Oggi la Camera ha dato il via libera definitivo alla proposta di legge sull'equo compenso. Una norma che riconosce e tut… -

L' equo compenso è legge. Ecco cosa cambia Il progetto del Governo è quello di fondare un osservatorio pronto a vigilare sull'applicazione dell'equo compenso La votazione in parlamento Con 243 voti a favore, nessun contrario e 59 astenuti, ... Quanto guadagna un professionista con l'equo compenso Cavallo di battaglia di una buona parte della maggioranza di governo , l'approvazione della legge sull'equo compenso era attesa, ed ora è realtà: i professionisti iscritti ai moltissimi ordini presenti in Italia non potranno essere pagati meno di un minimo. Parliamo di una legge che stabilisce quanto ... L'Equo compenso è legge: chi sono i beneficiari La proposta di Fratelli d'Italia sull' equo compenso per tutti i professionisti almeno verso i grandi committenti e la pubblica amministrazione è diventata legge . La Camera dei Deputati ha infatti approvato in via definita in terza ... Il progetto del Governo è quello di fondare un osservatorio pronto a vigilare sull'applicazione dell'La votazione in parlamento Con 243 voti a favore, nessun contrario e 59 astenuti, ...Cavallo di battaglia di una buona parte della maggioranza di governo , l'approvazione della legge sull'era attesa, ed ora è realtà: i professionisti iscritti ai moltissimi ordini presenti in Italia non potranno essere pagati meno di un minimo. Parliamo di una legge che stabilisce quanto ...La proposta di Fratelli d'Italia sull'per tutti i professionisti almeno verso i grandi committenti e la pubblica amministrazione è diventata legge . La Camera dei Deputati ha infatti approvato in via definita in terza ... Via libera dalla Camera, l'equo compenso è legge. Meloni, restituirà dignità e giustizia Agenzia ANSA L’Equo compenso è legge: chi sono i beneficiari La proposta di Fratelli d'Italia sull’equo compenso per tutti i professionisti – almeno verso i grandi committenti e la pubblica amministrazione – è diventata legge. La Camera dei Deputati ha infatti ... I redditi degli avvocati crescono del 12% ma il 40% dichiara sotto 20mila euro «Segnali timidi ma incoraggianti» secondo il presidente di Cassa forense, Valter Militi per una categoria che ieri ha incassato anche il traguardo dell’equo compenso (si veda pagina 33). «Le platee ... La proposta di Fratelli d'Italia sull’equo compenso per tutti i professionisti – almeno verso i grandi committenti e la pubblica amministrazione – è diventata legge. La Camera dei Deputati ha infatti ...«Segnali timidi ma incoraggianti» secondo il presidente di Cassa forense, Valter Militi per una categoria che ieri ha incassato anche il traguardo dell’equo compenso (si veda pagina 33). «Le platee ...