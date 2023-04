Kvyat | operazione Le Mans | ' Lamborghini | voglio battere la Ferrari nel derby'

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il pilota russo, con un passato in Formula 1, nuovo pilotanel Wec: correrà con licenza italiana in classe GT nel 2023 e svilupperà con Romain Grosjean l'hypercar per la Le2024. '...

Il pilota russo, con un passato in Formula 1, nuovo pilota Lamborghini nel Wec: correrà con licenza italiana in classe GT nel 2023 e svilupperà con Romain Grosjean l'hypercar per la Le Mans 2024. '...... dove veniva sostituita tutta la carrozzeria posteriore,che la faceva scendere al 7° ... A podio anche la United Autosports di Albuquerque - Hanson - Lubin e la Prema di Bortolotti -- ...Ma dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e le restrizioni imposte dalla FIA per i concorrenti russi e bielorussi, l'era naufragata ancora prima di cominciare., fortemente opposto ...