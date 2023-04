Kovacs bocciato da CorSport e Gazzetta | incoerente nel giudizio | grave il mancato giallo a Leao

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il Corriere dello Sport e ladello Sport giudicano non sufficiente la direzione di gara di Milan-Napoli di Champions League da parte dell’arbitro. Per entrambi i quotidiani la sua prestazione merita 5 in pagella. Entrambi puntano il dito sulla gestione non uniforme dei cartellini, che non ha avuto altro risultato che far arrabbiare tutti, in campo. Il Corriere dello Sport scrive: “Non sufficiente la partita di, sotto gli occhi del designatore Uefa, Rosetti: metro diassolutamentesballato e non uniforme (il Napoli lamenta uno sbilanciamento 70/30), ha dato l’impressione di voler gestire il match (pochi fischi, niente gialli) salvo poi cambiare idea, senza una linea tecnico/disciplinare chiara. Il doppioper Anguissa, a stretta norma supportabile, figlio di tutto ...