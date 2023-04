Kolarov rimane all’interno del calcio | nuovo ruolo per l’ex Inter!

(Di giovedì 13 aprile 2023) Aleksandar, campione d’Italia con la maglia dell’Inter nella stagione 2020-21, è diventato Direttore Sportivo.giocatore serbo ha superato gli esami TRAGUARDO ?nel mondo delpergiocatore dell’Inter diventa DS. Superati gli esami in sede FIGC, adessoRoma, Manchester City e Lazio potrà rivestire ildi direttore sportivo. Bel traguardo per lui.ha vestito appunto la maglia dell’Inter per due stagioni. Prima sotto la guida di Antonio Conte e poi quella di Simone Inzaghi ha totalizzato complessivamente 15 presenze, condite da un assist. Inter-News - Ultime notizie emercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...

