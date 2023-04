Kolarov diventa direttore sportivo | l’ex Roma è tra i diplomati a Coverciano

(Di giovedì 13 aprile 2023) Nomi illustri, qualche salto di carriera e nuove avventure. Il settore tecnico della Figc ha ufficializzato i neo direttori sportivi che si sonodopo gli esami finali del corso (144 ore di lezione). Il migliore è risultato essere Davide Casparrini, che si è diplomato con lode. Da segnalare inoltre la prova finale fatta registrare da Marco Lorusso per la parte ‘organizzativo-sportiva’, diplomato con 110 su 110. Per quella ‘tecnica’, invece, il migliore è risultato il collaboratore del Napoli, Antonio Sinicropi. Spicca poi il risultato deldifensore di, Lazio, Inter e Manchester City, Aleksandar, oltre che del consultant scouting del Tottenham, Lorenzo Giani, e di Stefano Merli. Le borse di studio per la miglior tesi vanno a Davide Casparrini (componente dell’Area ...

Aleksandar Kolarov, campione d'Italia con la maglia dell'Inter nella stagione 2020-21, è diventato Direttore Sportivo. L'ex giocatore serbo ha superato gli esami