Kim, stop alle comunicazioni con il Sud: cosa succede. Missile spaventa il Giappone (Di giovedì 13 aprile 2023) Un altro Missile nordcoreano nel Mar del Giappone. Inizialmente era stato diffusa dal governo Giapponese il 'J-Alert', ovvero l'avviso di allerta nazionale alla popolazione della prefettura di Hokkaido, canale di informazione diretta in tempo reale prevista solo in casi di emergenza nazionale. Emergenza poi rientrata e he ha provocato qualche protesta nel paese, per il ritardo della segnalazione e la genericità dell'allarme. Secondo le autorità militari, i missili balistici nordcoreani sono in grado di colpire il paese in meno di 10 minuti dal lancio, per cui l'avviso di allerta è partito dal momento del rilevamento del lancio da parte dei satelliti. La traiettoria tuttavia non ha interessato le isole Giapponesi. Segnali di tensione erano evidenti da giorni, con l'esercitazione ... Leggi su iltempo (Di giovedì 13 aprile 2023) Un altronordcoreano nel Mar del. Inizialmente era stato diffusa dal governose il 'J-Alert', ovvero l'avviso dirta nazionale alla popolazione della prefettura di Hokkaido, canale di informazione diretta in tempo reale prevista solo in casi di emergenza nazionale. Emergenza poi rientrata e he ha provocato qualche protesta nel paese, per il ritardo della segnalazione e la genericità dell'allarme. Secondo le autorità militari, i missili balistici nordcoreani sono in grado di colpire il paese in meno di 10 minuti dal lancio, per cui l'avviso dirta è partito dal momento del rilevamento del lancio da parte dei satelliti. La traiettoria tuttavia non ha interessato le isolesi. Segnali di tensione erano evidenti da giorni, con l'esercitazione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscalcionapoli1 : Cruz a “NM”: “Niente paura, uno stop non cambia nulla! Kim? Spero resti a lungo, quel coro mi ha riportato indietro… - napolimagazine : RT @apetrazzuolo: Oggi vi porto in Brasile, dal mio amico ed ex difensore del Napoli, Andrè #Cruz! Che punizioni… E quel coro che tanto ric… - apetrazzuolo : Oggi vi porto in Brasile, dal mio amico ed ex difensore del Napoli, Andrè #Cruz! Che punizioni… E quel coro che tan… - napolimagazine : NM LIVE - Andrè Cruz a 'NM': 'Niente paura, uno stop non cambia nulla! Kim? Spero resti a lungo, il coro per lui mi… - apetrazzuolo : NM LIVE - Andrè Cruz a 'NM': 'Niente paura, uno stop non cambia nulla! Kim? Spero resti a lungo, il coro per lui mi… -