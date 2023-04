Kiev (e il gruppo Wagner) smentiscono Mosca: 'Bakhmut non è accerchiata' (Di giovedì 13 aprile 2023) La cosa curiosa è che le affermazioni di Mosca siano state smentite non solo da Kiev, ma anche la padrone del gruppo Wagner Prigozhin . L'esercito ucraino ha smentito qualsiasi blocco delle sue truppe ... Leggi su globalist (Di giovedì 13 aprile 2023) La cosa curiosa è che le affermazioni disiano state smentite non solo da, ma anche la padrone delPrigozhin . L'esercito ucraino ha smentito qualsiasi blocco delle sue truppe ...

