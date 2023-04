Khloé Kardashian: 'Se fossi in coma vorrei fare la manicure una volta a settimana' (Di giovedì 13 aprile 2023) Khloé Kardashian , icona di stile e di moda, ha una vera ossessione per la manicure . Recentemente l'influencer da 303 milioni di follower ha espresso un desiderio, o meglio una richiesta di bellezza, ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 aprile 2023), icona di stile e di moda, ha una vera ossessione per la. Recentemente l'influencer da 303 milioni di follower ha espresso un desiderio, o meglio una richiesta di bellezza, ...

Khloé Kardashian: 'Se fossi in coma vorrei fare la manicure una volta a settimana' Khloé Kardashian, icona di stile e di moda, ha una vera ossessione per la manicure. Recentemente l'influencer da 303 milioni di follower ha espresso un desiderio, o meglio una richiesta di bellezza, ... Kim Kardashian parteciperà al Met Gala In quel momento, un rappresentante della famiglia Kardashian - Jenner aveva commentato che le affermazioni secondo cui nessuna di loro era stata invita al Met Gala "non erano vere". E ora è stato ... Sylvester Stallone e le altre (folli) famiglie della televisione ... nel 2007 le telecamere entrano nella vita privata di Kim Kardashian, all'epoca all'apice del suo essere famosa per essere famosa. Assieme a lei le sorelle Khloé e Kourtney e le sorellastre Kylie e ... Khloé Kardashian dai capelli ricci «naturali», tre motivi per cui ha fatto Bingo Vanity Fair Italia