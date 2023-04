Kaspersky | i cybercriminali usano la Darknet per vendere applicazioni malevole di Google Play

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 aprile 2023) (Adnkronos) - Milano, 13 aprile 2023 . Gli esperti di, in seguito all'analisi delle offerte didannose suin vendita sulla, hanno scoperto che le app mobilee gli account degli sviluppatori dello store sono venduti fino a 20.000 dollari. Attraverso la Milan-Napoli , i ricercatori hanno raccolto esempi da nove diversi forumin cui viene effettuata la compravendita di beni e servizi legati al malware. Il report mette in evidenza come le minacce vendute suappaiano sue rivela anche le offerte disponibili, la fascia di prezzo e le caratteristiche della comunicazione e degli accordi tra i criminali informatici. Nonostante gli app store ...