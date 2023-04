Karina Cascella | “Mia figlia non ha fatto il catechismo | i preti sono esseri ignobili”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipOne_it : Karina Cascella: 'Perché non ho mandato mia figlia al catechismo'. La sua accusa contro i preti ignobili. #gfvip… - GossipOne_it : Karina Cascella: 'Perché non ho mandato mia figlia al catechismo'. La sua accusa contro i preti ignobili.… - glooit : Karina Cascella conto i preti: “Esseri ignobili” leggi su Gloo - GossipNews_it : ''I più ricchi, i più tirchi, i più perversi'': l’attacco ai preti di Karina Cascella è pesantissimo - creeestina : @rnnaia + quelli che mi dicono chi è sta gente perché ai loro tempi avevano Karina Cascella ecc + più quelli che ps… -

si è sfogata sui social sferrando un duro attacco contro i preti . L'ex volto di Uomini e Donne ha aperto un dibattito social sul suo profilo Instagram scatenando le opinioni dei ...ha espresso la sua opinione infuocata sui preti e ha spiegato perché non avrebbe mandato sua figlia a catechismo.si è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico social ...Così. L'ex volto di Uomini e Donne ha condiviso la sua opinione sui preti e lo ha fatto senza mezzi termini, scatenando un acceso dibattito. 'Non c'è stato un evento scatenante in ...

Karina Cascella: “I preti Esseri ignobili. Mia figlia non ha fatto catechismo perché non mi fidavo Il Fatto Quotidiano

L'opinionista Karina Cascella ha svelato senza troppi giri di parole la sua opinione contro gli ecclesiastici.Sta facendo discutere sui social l’invettiva di Karina Cascella contro i preti. Nelle scorse ore, infatti, l’ex volto di Uomini e Donne ha pubblicato nelle sue Storie di Instagram una serie di sue con ...