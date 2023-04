Juventus, un anno dopo lo Sporting lo affronti per davvero. Allegri si gioca una fetta di Champions (Di giovedì 13 aprile 2023) La Juventus ci arriva dopo una sconfitta, in generale dopo due partite senza vittoria, col pareggio con l’Inter che sa anche quello di ko per come è arrivato, ma la musichetta dell’Europa League, che non sarà bella come quella della Champions, deve a tutti i costi far drizzare le antenne, visto che si tratta attualmente dell’obiettivo più importante per i bianconeri in questa stagione – quantomeno – strana. Eccolo lo Sporting, stavolta per davvero dopo il maxi pasticcio dello scorso anno in quel di Nyon, quando incredibilmente l’Uefa sbagliò la procedura di sorteggio e la squadra di Allegri pescò prima la squadra di Lisbona, poi il clamoroso dietrofont ed ecco il Villarreal uscire fuori dall’urna e capace di strapazzare la Vecchia ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Laci arrivauna sconfitta, in generaledue partite senza vittoria, col pareggio con l’Inter che sa anche quello di ko per come è arrivato, ma la musichetta dell’Europa League, che non sarà bella come quella della, deve a tutti i costi far drizzare le antenne, visto che si tratta attualmente dell’obiettivo più importante per i bianconeri in questa stagione – quantomeno – strana. Eccolo lo, stavolta peril maxi pasticcio dello scorsoin quel di Nyon, quando incredibilmente l’Uefa sbagliò la procedura di sorteggio e la squadra dipescò prima la squadra di Lisbona, poi il clamoroso dietrofont ed ecco il Villarreal uscire fuori dall’urna e capace di strapazzare la Vecchia ...

