Juventus, Szczesny non si sente bene per un dolore al petto: preoccupazione in campo (Di giovedì 13 aprile 2023) Problemi per Wojciech Szczesny. Il portiere della Juventus non si è sentito bene nel corso del match contro lo Sporting Lisbona e ha chiesto immediatamente il cambio. Immediata la sostituzione per mister Allegri con Mattia Perin che ha preso il posto del polacco, che comunque è uscito sulle sue gambe ma in lacrime dopo comunque l'intervento del medico

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : #Szczesny ha chiesto il cambio impaurito, dopo aver avvertito qualche attimo di tachicardia. È stato controllato da… - DAZN_IT : Un grosso in bocca al lupo a #Szczesny ???? Il portiere della #Juventus è uscito per un dolore al petto ? #UEL #DAZN - sportface2016 : Ansia per #Szczesny in #JuveSporting: malore per il portiere, esce con la mano sul petto e in lacrime - Robigy_ : RT @GiovaAlbanese: #Szczesny ha chiesto il cambio impaurito, dopo aver avvertito qualche attimo di tachicardia. È stato controllato dai san… - Titty66Santa : RT @romeoagresti: #Juventus: #Szczesny ha avuto delle palpitazioni. È stato effettuato subito un controllo dopo il cambio al centro medico… -