Juventus | Szczesny esce dal campo in lacrime contro lo Sporting Lisbona

Ma cosa è successo, la mano sul petto Non è chiara la dinamica, ma la preoccupazione dei ... Poi ha chiesto l'intervento dello staff medico dellaprima di essere accompagnato fuori ...Una mano sul petto e le lacrime , poi la richiesta di un cambio . Così Wojciech, portiere della, durante il match contro lo Sporting Lisbona per l'Europa League è stato costretto a lasciare la partita. Per il momento non è dato sapere cosa sia successo al ...Apprensione in casaper Wojciech: il portiere bianconero, portandosi una mano sul petto, all'altezza del cuore, ha chiesto il cambio con preoccupazione alla panchina nel corso del primo tempo dell'...

Juve, Szczesny lascia il campo per dolore al petto: elettrocardiogramma ok

Le lacrime di Szczesny. Il portiere della Juventus nel corso della sfida di Europa League contro lo Sporting Lisbona ha accusato un malore e ha dovuto abbandonare il campo di gioco. Lo ha fatto ...Durante l’intervallo ha effettuato un ecg che ha scongiurato pericoli. The post Szczesny sta bene! L’annuncio della Juve: «Tutto ok per Tek» appeared first on Juventus News 24.