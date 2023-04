Juventus-Sporting | programma e telecronisti Sky e Dazn andata quarti Europa League

(Di giovedì 13 aprile 2023) Ile isu Sky ediLisbona, match valido per l’deidi finale di2022/2023. All’Allianz Stadium ancora una volta si parte in casa per i bianconeri in questa eliminazione diretta della seconda coppa Uefa per importanza che potrebbe aprire le porte della Champions vincendola. Occhio però ai temibili portoghesi. Si parte alle ore 21 di giovedì 13 aprile, chi vincerà?Lisbona sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Federico Zancan e Aldo Serena e sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : Allegri pre #JuveSporting: 'Non dobbiamo sottovalutare l'avversario e pensare troppo avanti. Vlahovic e Alex Sandro… - GiovaAlbanese : #Vlahovic a rischio per la gara contro lo Sporting di giovedì: si valuterà meglio tra domani e mercoledì. #Juventus #UEL - Mingaball : RT @infobetting: Il programma completo di #EuropaLeague ?? ?? - underoverbets : RT @infobetting: Il programma completo di #EuropaLeague ?? ?? - infobetting : Il programma completo di #EuropaLeague ?? ?? -

...di Dusan Vlahovic per chiedersi come mai il suo rendimento sia tanto declinato nelladi ... Ora non so se questa sera, contro lo, Vlahovic giocherà (è in dubbio) e se accanto a lui ci ...Laci proverà questa sera nell'andata dei quarti di finale di Europa League con lo. Un match da non sbagliare in vista di un ritorno che si preannuncia molto complicato in ...Laci arriva dopo una sconfitta, in generale dopo due partite senza vittoria, col pareggio con ... Eccolo lo, stavolta per davvero dopo il maxi pasticcio dello scorso anno in quel di ...

L'extra campo ha fatto da padrone nel day before della sfida di Europa League che questa sera a partire dalle 21 all'Allianz Stadium di Torino vedrà la Juventus affrontare lo Sporting Lisbona. Eppure ...Dopo la Champions League andata in scena sino a ieri sera con due partite tutt’altro che soporifere, ovvero Real Madrid-Chelsea (2-0) e Milan-Napoli (1-0), oggi giovedì 13 aprile, sarà il turno dell’E ...