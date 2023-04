Juventus-Sporting, malore per Szczesny: mano sul petto, esce in lacrime (Di giovedì 13 aprile 2023) Ansia per Wojciech Szczesny, il portiere della Juventus è costretto a uscire contro lo Sporting Lisbona in modo davvero preoccupante. Con lo sguardo perso nel vuoto, quasi in lacrime, il portiere polacco sembra aver avuto un piccolo malore, tanto che si tiene il petto a lungo prima di richiamare l’attenzione dei medici. Dopo un conciliabolo, si decide di fare uscire il portiere e al suo posto entra Perin. Preoccupazione dunque per le condizioni del polacco, ne sapremo di più prossimamente. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Ansia per Wojciech, il portiere dellaè costretto a uscire contro loLisbona in modo davvero preoccupante. Con lo sguardo perso nel vuoto, quasi in, il portiere polacco sembra aver avuto un piccolo, tanto che si tiene ila lungo prima di richiamare l’attenzione dei medici. Dopo un conciliabolo, si decide di fare uscire il portiere e al suo posto entra Perin. Preoccupazione dunque per le condizioni del polacco, ne sapremo di più prossimamente. SportFace.

