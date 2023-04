Juventus-Sporting, malore per Szczesny: il portiere in lacrime | VIDEO (Di giovedì 13 aprile 2023) Juventus e Sporting sono in campo per l’andata dei quarti di finale di Europa League, sfida importantissima per gli obiettivi delle due squadre. L’allenatore Massimiliano Allegri gioca a viso aperto, in campo il tridente Chiesa, Milik e Di Maria. Paura per Szczesny nei minuti finali del primo tempo. Il portiere ha accusato un malore e si è toccato il petto. Momenti di preoccupazione, l’estremo difensore ha lasciato il campo preoccupato e in lacrime. Al momento non sembra comunque qualcosa di grave. Emotional Szczesny off for Juventus. ? pic.twitter.com/7PO1llMmhZ — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) April 13, 2023 L'articolo Juventus-Sporting, malore per Szczesny: il ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 aprile 2023)sono in campo per l’andata dei quarti di finale di Europa League, sfida importantissima per gli obiettivi delle due squadre. L’allenatore Massimiliano Allegri gioca a viso aperto, in campo il tridente Chiesa, Milik e Di Maria. Paura pernei minuti finali del primo tempo. Ilha accusato une si è toccato il petto. Momenti di preoccupazione, l’estremo difensore ha lasciato il campo preoccupato e in. Al momento non sembra comunque qualcosa di grave. Emotionaloff for. ? pic.twitter.com/7PO1llMmhZ — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) April 13, 2023 L'articoloper: il ...

