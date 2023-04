Juventus-Sporting Lisbona oggi in tv, Europa League 2023: orario, canale, streaming, probabili formazioni (Di giovedì 13 aprile 2023) Signore e signori, un’altra sfida calcistica tra Italia e Portogallo sta per andare in scena. Questa sera, alle 21, lo Sporting Lisbona di Ruben Amorim sbarca all’Allianz Stadium di Torino per affrontare la Juventus di Max Allegri nell’andata dei quarti di finale di Europa League. I lusitani vanno a caccia di una nuova impresa dopo quella agli ottavi contro l’Arsenal. Per i bianconeri, invece, si tratta del secondo doppio confronto stagionale in ambito europeo contro un club portoghese dopo quello con il Benfica, piuttosto infelice, avvenuto nei gironi di Champions League. Un motivo in più per vincere questa interessante sfida che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, DAZN e in chiaro su TV8. Per Allegri il grande dubbio riguarda Vlahovic. Il bomber serbo è alle prese con un ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Signore e signori, un’altra sfida calcistica tra Italia e Portogallo sta per andare in scena. Questa sera, alle 21, lodi Ruben Amorim sbarca all’Allianz Stadium di Torino per affrontare ladi Max Allegri nell’andata dei quarti di finale di. I lusitani vanno a caccia di una nuova impresa dopo quella agli ottavi contro l’Arsenal. Per i bianconeri, invece, si tratta del secondo doppio confronto stagionale in ambito europeo contro un club portoghese dopo quello con il Benfica, piuttosto infelice, avvenuto nei gironi di Champions. Un motivo in più per vincere questa interessante sfida che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, DAZN e in chiaro su TV8. Per Allegri il grande dubbio riguarda Vlahovic. Il bomber serbo è alle prese con un ...

