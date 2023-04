Juventus-Sporting Lisbona | le quote per le scommesse | i bookmakers puntano sui bianconeri

(Di giovedì 13 aprile 2023) L’Europa League entra nella fase calda, siamo al momento dei quarti di finale della seconda competizione europea. Tra le otto squadre in lizza per il titolo c’è ladi Massimiliano Allegri, che questa sera alle 21 ospiterà loall’Allianz Stadium. Per i, la bilancia pende a favore dei. Dusan Vlahovic e compagni sono dati nettamente favoriti nella partita di questa sera. Per quanto riguarda la quota di Bet365, laè segnalata ad 1.83, mentre gli altri risultati sono parecchio distanti: un pareggio è pagato 3.40 volte la posta, ancora di più un successo delloche è dato a 4.75. Da notare come il risultato ‘più basso’ sia un eventuale 1-0 della, dato a 5.50, seguito a ruota dal 2-0 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : Allegri pre #JuveSporting: 'Non dobbiamo sottovalutare l'avversario e pensare troppo avanti. Vlahovic e Alex Sandro… - GiovaAlbanese : #Vlahovic a rischio per la gara contro lo Sporting di giovedì: si valuterà meglio tra domani e mercoledì. #Juventus #UEL - Mingaball : RT @infobetting: Il programma completo di #EuropaLeague ?? ?? - underoverbets : RT @infobetting: Il programma completo di #EuropaLeague ?? ?? - infobetting : Il programma completo di #EuropaLeague ?? ?? -

...di Dusan Vlahovic per chiedersi come mai il suo rendimento sia tanto declinato nelladi ... Ora non so se questa sera, contro lo, Vlahovic giocherà (è in dubbio) e se accanto a lui ci ...Laci proverà questa sera nell'andata dei quarti di finale di Europa League con lo. Un match da non sbagliare in vista di un ritorno che si preannuncia molto complicato in ...Laci arriva dopo una sconfitta, in generale dopo due partite senza vittoria, col pareggio con ... Eccolo lo, stavolta per davvero dopo il maxi pasticcio dello scorso anno in quel di ...

L'extra campo ha fatto da padrone nel day before della sfida di Europa League che questa sera a partire dalle 21 all'Allianz Stadium di Torino vedrà la Juventus affrontare lo Sporting Lisbona. Eppure ...Dopo la Champions League andata in scena sino a ieri sera con due partite tutt’altro che soporifere, ovvero Real Madrid-Chelsea (2-0) e Milan-Napoli (1-0), oggi giovedì 13 aprile, sarà il turno dell’E ...