Juventus-Sporting Lisbona, le probabili formazioni e dove vederla in tv (Di giovedì 13 aprile 2023) Sfida importante all'Allianz Stadium tra Juventus e Sporting. Squadre in campo per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Leggi su itasportpress (Di giovedì 13 aprile 2023) Sfida importante all'Allianz Stadium tra. Squadre in campo per l'andata dei quarti di finale di Europa League.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : Allegri pre #JuveSporting: 'Non dobbiamo sottovalutare l'avversario e pensare troppo avanti. Vlahovic e Alex Sandro… - GiovaAlbanese : #Vlahovic a rischio per la gara contro lo Sporting di giovedì: si valuterà meglio tra domani e mercoledì. #Juventus #UEL - nerditudine : RT @forumJuventus: Juventus-Sporting, oggi ore 21. Formazioni GdS: 'Allegri verso il 3-4-3 con il tridente Di Maria, Milik e Chiesa. E' bal… - sportli26181512 : Juve-Sporting Lisbona: Dazn o Sky Sport? Dove vederla in tv e in streaming: Juve-Sporting Lisbona: Dazn o Sky Sport… - JuventusUn : #JuventusSporting, tentazione a centrocampo e sorpresona in attacco: doppia “mossa” di #Allegri! LA FORMAZIONE ?… -