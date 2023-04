Juventus-Sporting Lisbona, le formazioni ufficiali (Di giovedì 13 aprile 2023) Per l’andata dei quarti di finale di Europa League scenderanno in campo Juventus e Sporting Lisbona. Entrambe le squadre cercheranno di andare il più avanti possibile nella competizione. Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Sporting Lisbona. La Juventus di Massimiliano Allegri arriva dalla sconfitta in campionato contro la Lazio per 2-1. I bianconeri in Europa League hanno eliminato rispettivamente Nantes e Friburgo. La Juventus rimane una delle favorite per la vittoria finale della competizione e cercherà di dimostrarlo già da questa sera. Allegri per questa importante partita dovrà fare a meno di Alex Sandro e De Sciglio per infortunio. Lo Sporting Lisbona di Rùben ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 13 aprile 2023) Per l’andata dei quarti di finale di Europa League scenderanno in campo. Entrambe le squadre cercheranno di andare il più avanti possibile nella competizione. Ecco di seguito ledi. Ladi Massimiliano Allegri arriva dalla sconfitta in campionato contro la Lazio per 2-1. I bianconeri in Europa League hanno eliminato rispettivamente Nantes e Friburgo. Larimane una delle favorite per la vittoria finale della competizione e cercherà di dimostrarlo già da questa sera. Allegri per questa importante partita dovrà fare a meno di Alex Sandro e De Sciglio per infortunio. Lodi Rùben ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... livescore : Juventus vs Sporting = The Cristiano Ronaldo derby ???? - forumJuventus : Juventus-Sporting, oggi ore 21. Formazioni GdS: 'Allegri verso il 3-4-3 con il tridente Di Maria, Milik e Chiesa. E… - DiMarzio : #Juventus, i convocati e la probabile formazione: out #AlexSandro - boncio1982 : RT @juvandme: ??JUVENTUS - SPORTING LISBONA | POST MATCH DI JUV&ME ??23:00??Twitch - Guimas777 : RT @livescore: Juventus vs Sporting = The Cristiano Ronaldo derby ???? -