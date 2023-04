Juventus-Sporting Lisbona, chi è l’arbitro dei quarti di Europa League? Mai con i bianconeri, bene con le portoghesi (Di giovedì 13 aprile 2023) Sarà il turco Halil Umut Meler ad arbitrare la gara di andata dei quarti di finale di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona che si giocherà questa sera, giovedì 13 aprile, alle 21.00 all’Allianz Stadium di Torino. 36 anni, arbitro FIFA dal 2017, ha sinora diretto 18 partite della fase finale delle competizioni Uefa, di cui 7 in Champions League e 10 in Europa League (una in Conference, ndr). Meler non ha mai diretto la Juventus, ma vanta due precedenti con le squadre italiane con il bilancio in parità: la Lazio perse 2-1 contro l’Eintracht Francoforte nella fase a gironi dell’Europa League 2018/19, mentre in questa stagione il Napoli – ai giorni di Champions ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Sarà il turco Halil Umut Meler ad arbitrare la gara di andata deidi finale ditrache si giocherà questa sera, giovedì 13 aprile, alle 21.00 all’Allianz Stadium di Torino. 36 anni, arbitro FIFA dal 2017, ha sinora diretto 18 partite della fase finale delle competizioni Uefa, di cui 7 in Championse 10 in(una in Conference, ndr). Meler non ha mai diretto la, ma vanta due precedenti con le squadre italiane con il bilancio in parità: la Lazio perse 2-1 contro l’Eintracht Francoforte nella fase a gironi dell’2018/19, mentre in questa stagione il Napoli – ai giorni di Champions ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : Allegri pre #JuveSporting: 'Non dobbiamo sottovalutare l'avversario e pensare troppo avanti. Vlahovic e Alex Sandro… - GiovaAlbanese : #Vlahovic a rischio per la gara contro lo Sporting di giovedì: si valuterà meglio tra domani e mercoledì. #Juventus #UEL - forumJuventus : Juventus-Sporting, oggi ore 21. Formazioni GdS: 'Allegri verso il 3-4-3 con il tridente Di Maria, Milik e Chiesa. E… - giornali_it : Europa League, dove vedere in tv Juventus-Sporting Lisbona e Feyenoord-Roma #13aprile #QuotidianiNazionali… - claudio_ripoli : RT @pelottino: -Deferimento x manovra stipendi ad orologeria prima di Juve-Sporting. -Abuso dell’Art 4 solo per colpire Juventus. -Chiusu… -