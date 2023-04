Juventus-Sporting Lisbona 1-0, Gatti e Perin decisivi (Di giovedì 13 aprile 2023) TORINO (ITALPRESS) – E' della Juventus il primo round del quarto di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona. All'Allianz Stadium, i bianconeri allenati da Massimiliano Allegri battono 1-0 i lusitani guidati in panchina da Ruben Amorim. In un primo tempo che era iniziato discretamente bene per una Juventus scesa in campo con il tridente e subito attiva dalle parti del portiere Adan (soprattutto con una conclusione di Chiesa al 12? sulla quale l'estremo difensore si era prodotto in una bella parata), è stato lo Sporting ad alzare la pressione e a prendere in mano le redini del gioco intorno alla mezzora: nel giro di pochi minuti ci ha provato prima Coates con una conclusione sulla quale Szczesny è intervenuto d'istinto e poi Pedro Goncalves con un destro teso che il polacco è riuscito a ... Leggi su iltempo (Di giovedì 13 aprile 2023) TORINO (ITALPRESS) – E' dellail primo round del quarto di finale di Europa League contro lo. All'Allianz Stadium, i bianconeri allenati da Massimiliano Allegri battono 1-0 i lusitani guidati in panchina da Ruben Amorim. In un primo tempo che era iniziato discretamente bene per unascesa in campo con il tridente e subito attiva dalle parti del portiere Adan (soprattutto con una conclusione di Chiesa al 12? sulla quale l'estremo difensore si era prodotto in una bella parata), è stato load alzare la pressione e a prendere in mano le redini del gioco intorno alla mezzora: nel giro di pochi minuti ci ha provato prima Coates con una conclusione sulla quale Szczesny è intervenuto d'istinto e poi Pedro Goncalves con un destro teso che il polacco è riuscito a ...

