Juventus-Sporting Lisbona (1-0), Allegri: “Non è assolutamente finita” (Di giovedì 13 aprile 2023) Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato nel post-partita il match Juventus-Sporting Lisbona ai microfoni di Sky Sport. Il primo round di Europa League se lo aggiudicano i bianconeri con una vittoria di misura contro i portoghesi dello Sporting Lisbona. Gatti al 73’ solleva le sorti della Vecchia Signora: il ritorno in Portogallo sarà entusiasmante. Juventus-Sporting Lisbona, Allegri: “Era importante vincere” Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato nel post-partita il match Juventus-Sporting Lisbona ai microfoni di Sky Sport: “La cosa più importante è che Tek stia bene. Perin ha ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 13 aprile 2023) Massimiliano, tecnico della, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni di Sky Sport. Il primo round di Europa League se lo aggiudicano i bianconeri con una vittoria di misura contro i portoghesi dello. Gatti al 73’ solleva le sorti della Vecchia Signora: il ritorno in Portogallo sarà entusiasmante.: “Era importante vincere” Massimiliano, tecnico della, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni di Sky Sport: “La cosa più importante è che Tek stia bene. Perin ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... livescore : Juventus vs Sporting = The Cristiano Ronaldo derby ???? - ActuFoot_ : ?? La Juventus remporte son quart de finale aller (1-0) face au Sporting. ???? - sportface2016 : Ansia per #Szczesny in #JuveSporting: malore per il portiere, esce con la mano sul petto e in lacrime - chicco288 : RT @aboutjklub: Full-time ???? UEFA #EuropaLeague 2022/2023 - Quarti di Finale | Andata. JUVENTUS ?? Sporting CP 1??-0??. Marcatori: 73' Gatti… - Open_gol : L'elettrocardiogramma del portiere polacco ha tranquillizzato lo staff medico -