Juventus-Sporting | elettrocardiogramma ok per Szczesny | battito aumentato per il portiere

(Di giovedì 13 aprile 2023) Le condizioni di Wojech, sostituito nel finale di primo tempo di. Grande spavento per ilbianconero, che all’improvviso ha accusato un malessere portandosi la mano al petto. Pronto l’intervento dei sanitari bianconeri, con il cambio immediato e l’ingresso in campo di Mattia Perin tra i pali della porta juventina. Secondo quanto riportato da Sky Sport,è stato subito sottoposto ache però non ha rilevato anomalie cardiache. Il giocatore polacco avrebbe accusato un episodio di tachicardia, che sicuramente sarà ulteriormente approfondito nelle prossime ore dai medici. SportFace.

Preoccupazione per Wojciech Szczesny , il portiere della, non si è sentito bene nel corso della partita di Europa League contro loLisbona e ha chiesto immediatamente il cambio alla fine del primo tempo. Dopo due parate determinanti si è ...Il portiere dellaWojciech Szczesny è stato costretto a uscire al 44' del primo tempo della partita di Europa League con loLisbona per un problema fisico: le immagini lo hanno colto che si portava ...Verso la fine del primo tempo diLisbona , Szczesny ha avvertito un malore . L'estremo difensore si è toccato il petto, per poi chiedere il cambio perché non più in grado di proseguire ...

Durante la partita tra la Juventus e lo Sporting CP ci sono stati attimi di apprensione poco prima del riposo per le condizioni di Szczesny. Il portiere polacco infatti ha chiesto il cambio tenendosi ...Paura per Wojciech Szczesny durante Juventus-Sporting. Dopo un ottimo inizio, il portiere polacco ha chiesto il cambio al 44'. Szczesny si è fermato per un forte dolore al petto e ha fatto subito ...