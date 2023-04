Juventus - Sporting 1 - 0, le pagelle: Perin miracoloso, Gatti è un leone, Kostic non si accende, Chiesa incatenato (Di giovedì 13 aprile 2023) La Juve ha battuto per 1 - 0 a Torino lo Sporting Lisbona nell'andata dei quarti dell'Europa League. Per i bianconeri il gol porta la firma di Gatti al 73'. LE pagelle DELLA JUVE SZCZESNY 6,5 Si fa ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 aprile 2023) La Juve ha battuto per 1 - 0 a Torino loLisbona nell'andata dei quarti dell'Europa League. Per i bianconeri il gol porta la firma dial 73'. LEDELLA JUVE SZCZESNY 6,5 Si fa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... livescore : Juventus vs Sporting = The Cristiano Ronaldo derby ???? - ActuFoot_ : ?? La Juventus remporte son quart de finale aller (1-0) face au Sporting. ???? - sportface2016 : Ansia per #Szczesny in #JuveSporting: malore per il portiere, esce con la mano sul petto e in lacrime - ingrid_perrod : RT @tuttosport: LA JUVE BATTE LO SPORTING 1-0: BASTA GATTI, SUPER PERIN NEL FINALE Vittoria importante per la Juve: appuntamento tra una… - mdadms : RT @ActuFoot_: ?? La Juventus remporte son quart de finale aller (1-0) face au Sporting. ???? -